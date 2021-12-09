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«Мы наконец оставим тебя в покое». В «Альфа Ромео» сделали специальную ливрею для последней гонки Райкконена

В «Альфа Ромео» сделали специальную ливрею для последней гонки Райкконена
15:47
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В «Альфа Ромео» подготовили специальную ливрею для болида Кими Райкконена на «Гран-при Абу-Даби».

«Дорогой Кими, мы наконец-то оставим тебя в покое», — гласит надпись на машине финна, для которого этап в ОАЭ станет последним в карьере. Таким образом команда пошутила над фразой Райкконена: «Оставьте меня в покое», которую он произнес на «Гран-при Абу-Даби» в 2012 году, когда его отвлекали командные переговоры по радио.

Также в «Альфа Ромео» сделали специальную ливрею для Антонио Джовинацци, который покинет команду после гонки в Абу-Даби и перейдет в «Формулу-Е». «Спасибо за все, Антонио», — говорится в надписи, выполненной на итальянском языке.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря. С сезона-2022 за «Альфа Ромео» будут выступать Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

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Иван Торопцев все материалы автора
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