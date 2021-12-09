Ферстаппен: «Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону, и не в лучшую сторону»
16:13
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал своем отношении к команде «Мерседес» и к Льюису Хэмилтона.
«Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону. И не в лучшую сторону. Мне еще кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Почему это происходит? Я не знаю, вам лучше спросить людей, которые принимают такие решения», — приводит слова гонщика The Race.
У Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков перед последней гонкой — 369,5 балла.
«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет последним этапом сезона-2021 «Формулы-1».
Дополнительная информация:
https://the-race.com/formula-1/verstappen-title-fight-changed-my-view-of-hamilton-mercedes/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю