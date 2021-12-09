Ферстаппен: «Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону, и не в лучшую сторону»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал своем отношении к команде «Мерседес» и к Льюису Хэмилтона.

«Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону. И не в лучшую сторону. Мне еще кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Почему это происходит? Я не знаю, вам лучше спросить людей, которые принимают такие решения», — приводит слова гонщика The Race.

У Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков перед последней гонкой — 369,5 балла.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет последним этапом сезона-2021 «Формулы-1».