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Ферстаппен: «Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону, и не в лучшую сторону»

16:13
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал своем отношении к команде «Мерседес» и к Льюису Хэмилтона.

«Отношение сильно изменилось к «Мерседес» и Хэмилтону. И не в лучшую сторону. Мне еще кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Почему это происходит? Я не знаю, вам лучше спросить людей, которые принимают такие решения», — приводит слова гонщика The Race.

У Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков перед последней гонкой — 369,5 балла.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет последним этапом сезона-2021 «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/verstappen-title-fight-changed-my-view-of-hamilton-mercedes/

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Анна Горшкова все материалы автора
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