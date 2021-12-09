Боттас рассказал, что «Альфа Ромео» не был для него единственным вариантом для продолжения карьеры

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас рассказал, что у него было предложение не только от «Альфа Ромео» на сезон-2022.

«Через два дня после того, как я подписал контракт с «Альфа Ромео», мне поступил звонок с предложением. Сказали, что меня хотят видеть еще в одной команде и готовы платить половину от той суммы, что предлагает «Альфа Ромео». Я ответил: «К сожалению, вы немного опоздали». Но я доволен своим выбором, думаю, он окажется правильным», — приводит PlanetF1 слова Боттаса.

С сезона-2022 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео». «Гран-при Абу-Даби», который пройдет с 10 по 12 декабря, станет для финна последним этапом в качестве пилота «Мерседес».