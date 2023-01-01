Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:44

Хэмилтон: «Даже спустя 20 или 30 лет мы с Феттелем все равно будем друзьями»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Гонщик «Мерседес» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об отношениях с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который завершил свою карьеру в «Формуле-1».

«Думаю, я стану скучать по Себу. Я счастлив и благодарен, что мы с ним в дружеских отношениях. У меня со многими гонщиками хорошие отношения, но дружба с Себом — это другое. Он верен своему слову, очень скромен, добр и полон сострадания.

Себ — один из немногих гонщиков, кого волнуют окружающие нас проблемы. Кто еще из гонщиков отстаивал тут что-то по-настоящему, кроме самого себя? Это то, что действительно достойно восхищения. Его будет не хватать на трассе. И даже спустя 20 или 30 лет мы с Себом все равно будем друзьями», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муниципалитет Зандфорта хочет обложить этап «Формулы-1» особым налогом на развлекательные мероприятия
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости