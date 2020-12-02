Мик Шумахер заявил, что готов заменить Грожана в Абу-Даби

Немецкий пилот Мик Шумахер, который со следующего сезона будет выступать за «Хаас», заявил, что при необходимости сможет заменить Ромена Грожана на «Гран-при Абу-Даби».

«Прекрасно, если меня сочтут готовым сделать это (выступить вместо Грожана — Прим. «СЭ»), — цитирует Шумахера Racefans.net. — Я чувствую, что готов к этому. Конечно, будут три свободные практики, чтобы лучше изучить трассу. Это было бы испытанием для меня, но я уверен, что у меня будет шанс лучше познакомиться с болидом, чтобы быть лучше готовым к следующему сезону».

Ромен Грожан попал в серьезную аварию на «Гран-при Бахрейна», после чего был госпитализирован. Сегодня Грожан был выписан из больницы. Руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил, что готов рассмотреть другие кандидатуры только в том случае, если Грожан точно не сможет участвовать.

При этом Шумахер точно станет участником первой свободной практики «Гран-при Абу-Даби». Соревнования пройдут с 11 по 13 декабря. Это будет последний этап «Формулы-1» в текущем сезоне. 21-летний Мик Шумахер в 2021 году будет выступать за «Хаас» вместе с россиянином Никитой Мазепиным.