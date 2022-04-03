Мик Шумахер заявил, что ему стало комфортнее в «Хаасе» после ухода Мазепина

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал об изменениях после ухода из команды российского гонщика Никиты Мазепина.

«Да, определенно в команде произошли перемены. Я бы сказал, что стало намного комфортнее. У нас с Магнуссеном сложились хорошие отношения, все здорово. Иногда я был быстр, иногда Кевин был быстрее меня. Мы работаем вместе и знаем, в чем должны прогрессировать», — приводит RacingNews365 слова Шумахера.

Никита Мазепин выступал вместе с Миком Шумахером за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, его место занял датчанин Кевин Магнуссен, который был боевым пилотом «Хааса» с 2017 по 2020 год.