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Сегодня, 12:43

Окон доволен стартом сезона для «Альпин»

Пилот «Альпин» Окон доволен стартом сезона «Формулы-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон оценил старт сезона-2022 «Формулы-1» для своей команды.

«Все неплохо. Нам не нужно никого стесняться. Как только я попадаю в зону DRS, я могу спокойно обогнать «Астон Мартин» или «Макларен», как это было с Хюлькенбергом и Норрисом. Конечно же, мы поборолись и с Фернандо Алонсо. Я мог бороться на равных с игроками из разных команд и это получалось неплохо.
При этом Джордж Расселл был быстрее нас. Он отрывался не настолько сильно, как мы ожидали, но он все равно наращивал отрыв. У «Мерседеса» все еще есть преимущество в скорости, нам нужно поработать над этим. Мы провели два сильных этапа. Жаль, что Фернандо не смог финишировать в Саудовской Аравии, ведь мы снова могли вдвоем набрать очки для команды. Тем не менее, мы прогрессируем. В Саудовской Аравии мы были быстрее, чем в Бахрейне, это позитивный знак», — приводит PlanetF1 слова Окона.

После двух этапов сезона-2022 Окон идет на шестом месте в личном зачете с 16 очками.

Источник: https://www.planetf1.com/news/esteban-ocon-alpine-2022-engine-power/
Формула-1
Альпин
Эстебан Окон
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