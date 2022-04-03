Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:18

«Альпин» во второй раз заменит мотор на болиде Фернандо Алонсо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны подробности относительно проблем с мотором, которые возникли у пилота «Альпин» Фернандо Алонсо по ходу «Гран-при Саудовской Аравии».

«Дело не в двигателе, а в водяном насосе. Это привело к отсутствию охлаждения.

Проблема в том, что водяной насос встроен в двигатель. В конце концов, он разрушился и упал на дно. Если бы мы захотели починить его, нам пришлось бы сорвать пломбу. Таким образом, двигатель для нас потерян», — приводит слова исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси Auto Hebdo.

Таким образом, на «Гран-при Австралии» на болид Алонсо будет установлена третья силовая установка. В первый раз двигатель на его авто был заменён перед «Гран-при Саудовской Аравии».

Отметим, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать три мотора.

Напомним, что перед началом сезона Renault сменила концепцию мотора, поставив «мощность выше надежности».

Альпин
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мик Шумахер заявил, что ему стало комфортнее в «Хаасе» после ухода Мазепина
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости