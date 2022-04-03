«Альпин» во второй раз заменит мотор на болиде Фернандо Алонсо

Стали известны подробности относительно проблем с мотором, которые возникли у пилота «Альпин» Фернандо Алонсо по ходу «Гран-при Саудовской Аравии».

«Дело не в двигателе, а в водяном насосе. Это привело к отсутствию охлаждения.

Проблема в том, что водяной насос встроен в двигатель. В конце концов, он разрушился и упал на дно. Если бы мы захотели починить его, нам пришлось бы сорвать пломбу. Таким образом, двигатель для нас потерян», — приводит слова исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси Auto Hebdo.

Таким образом, на «Гран-при Австралии» на болид Алонсо будет установлена третья силовая установка. В первый раз двигатель на его авто был заменён перед «Гран-при Саудовской Аравии».

Отметим, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать три мотора.

Напомним, что перед началом сезона Renault сменила концепцию мотора, поставив «мощность выше надежности».