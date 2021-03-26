Мик Шумахер: «Шины и кокпит в первой практике просто поджаривались»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от первой и второй практики «Гран-при Бахрейна». Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера занял предпоследнее место в первой практике, во второй он стал 18-м. Последним в обеих практиках стал партнер Шумахера по команде россиянин Никита Мазепин.

«Первая практика проходила в очень жарких условиях, чего я еще не испытывал. Шины просто поджаривались, а вместе с ними и кокпит, — цитирует официальный сайт «Хааса» Шумахера. — Но это было полезно для опыта, понимания того, как болид ведет себя в таких условиях.

Мы знали, что во второй практике условия будут совершенно другими. К сожалению, ветер тоже изменился, к этому нужно было привыкнуть. У некоторых были проблемы с этим, в том числе у нас.

Я чувствовал себя комфортно в болиде, что является хорошим знаком. Мы проделали достаточно работы при подготовке. Я знаю, что мне есть что улучшать как гонщику. Буду усердно работать над собой".