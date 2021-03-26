Руководитель «Хааса» доволен выступлением Мазепина и Шумахера в свободной практике

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер остался доволен выступлением гонщиков Никиты Мазепина и Мика Шумахера в первой и второй свободной практике «Гран-при Бахрейна». Мазепин в обеих практиках занял последнее, 20-е место. Шумахер стал 19-м и 18-м соотсветственно.

«Пусть даже результаты этого не показывают, но мы провели неплохой день. Я был очень доволен первой практикой, — цитирует официальный сайт «Хааса» Штайнера. — Мы проехали все круги, ошибок не было, все было хорошо. Отзывы пилотов были хорошими, у болидов был приличный баланс. Во второ практике мы изо всех сил пытались найти баланс у обоих парней. Это часть обучения».