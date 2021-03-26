Новичок «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свои первые свободные заезды в «Формуле-1». В первой и второй свободной практике «Гран-при Бахрейна» российский гонщик дважды занял последнее место.

«Для меня было особенным принять участие в моих первых тренировочных сессиях, — цитирует официальный сайт «Хааса» Мазепина. — Это было очень позитивным опытом. С технической точки зрения день был довольно сложным. Ветер был сильным и нестабильным.

Болиды, по сравнению с «Формулой-2», намного эффективнее справляются с ветром как в положительном, так и в отрицательном смысле. Болид порой был довольно сложным для управления. Если быть реалистом, то нам очень повезло с условиями в последний день тестирования. Сегодняшняя трасса была намного медленнее, и езда оказалась сложной, по крайней мере, для нас".