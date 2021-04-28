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Мик Шумахер рассказал о совместной работе с Мазепиным в «Хаас»

08:35
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер рассказал о впечатлениях от работы с партнером по команде, российским гонщиком Никитой Мазепиным.

«Мы выступаем вместе со времен «Формулы-3», пересекались в картинге в 2013-2014 году. Мы никогда не проводили много времени друг с другом, были в первую очередь соперниками. Однако, теперь мы отлично сработались и стараемся выжимать максимум из машин нашей команды», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Шумахера.

Сезон-2021 является дебютным для Мика Шумахера и Никиты Мазепина в «Формуле-1».

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