Мик Шумахер рассказал о совместной работе с Мазепиным в «Хаас»
08:35
Пилот «Хаас» Мик Шумахер рассказал о впечатлениях от работы с партнером по команде, российским гонщиком Никитой Мазепиным.
«Мы выступаем вместе со времен «Формулы-3», пересекались в картинге в 2013-2014 году. Мы никогда не проводили много времени друг с другом, были в первую очередь соперниками. Однако, теперь мы отлично сработались и стараемся выжимать максимум из машин нашей команды», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Шумахера.
Сезон-2021 является дебютным для Мика Шумахера и Никиты Мазепина в «Формуле-1».
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