Квалификация «Гран-при Великобритании» пройдет в формате спринта
15:57
Квалификация «Гран-при Великобритании» «Формулы-1» в текущем сезоне пройдет в формате спринта, сообщается 28 апреля на сайте автодрома «Сильверстоун», где состоится этап.
Протяженность квалификационной гонки составит примерно треть от дистанции основной гонки.
Ранее «Формула-1» объявила, что в сезоне-2021 пройдут три спринтерские гонки.
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