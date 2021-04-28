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Квалификация «Гран-при Великобритании» пройдет в формате спринта

15:57

Квалификация «Гран-при Великобритании» «Формулы-1» в текущем сезоне пройдет в формате спринта, сообщается 28 апреля на сайте автодрома «Сильверстоун», где состоится этап.

Протяженность квалификационной гонки составит примерно треть от дистанции основной гонки.

Ранее «Формула-1» объявила, что в сезоне-2021 пройдут три спринтерские гонки.

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