Квалификация «Гран-при Великобритании» пройдет в формате спринта

Квалификация «Гран-при Великобритании» «Формулы-1» в текущем сезоне пройдет в формате спринта, сообщается 28 апреля на сайте автодрома «Сильверстоун», где состоится этап.

Протяженность квалификационной гонки составит примерно треть от дистанции основной гонки.

Ранее «Формула-1» объявила, что в сезоне-2021 пройдут три спринтерские гонки.