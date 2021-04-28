В «Хаас» отметили прогресс Мазепина

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер отметил прогресс российского пилота команды, Никиты Мазепина.

«У нас очень непростой болид. Самое большое испытание для меня — это помочь пилотам обрести уверенность в своих силах, чтобы они спокойно принимали решения. Когда гонщик попадает в «Формулу-1» в 21-22 года, он испытывает серьезное давление. С этим непросто справиться, учитывая, какая у нас машина. В Бахрейне было нелегко, авария стала для Никиты шоком, но он правильно отнесся к ситуации. Я общался с ним на протяжении всего этапа, чтобы помочь ему. Сейчас я вижу, что Мазепин прогрессирует», — приводит Motorsport-Total слова Штайнера.

В первой гонке сезона в Бахрейне Мазепин попал в аварию на первом круге, во второй гонке в Имоле россиянин финишировал 17-м.