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Сегодня, 16:51

Мик Шумахер: «Уверен, что мои результаты откроют мне новые возможности»

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкий гонщик Мик Шумахер отметил, что рассчитывает вскоре вернуться в кресло основного пилота команды «Формулы-1».

«Конечно, никаких гарантий нет, но мне нравится текущая ситуация. Я могу учиться, могу с максимальной эффективностью провести этот сезон, даже если не выхожу на старт.

Уверен, что мои результаты откроют мне новые возможности. Зимой люди уже говорили мне, что некоторые команды уже проявляют интерес», — цитирует Шумахера Motorsport.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Немецкий гонщик стал резервным пилотом команды «Макларен» на 2023 года. Ранее Мик Шумахер уже был заявлен в качестве резервного пилота «Мерседеса».

Мик Шумахер
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