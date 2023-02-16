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Сегодня, 16:48

Вассер о надежности моторов: «Феррари» настроена оптимистично после испытаний на стендах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассчитывает, что команде удалось решить проблемы с надежностью двигателей.

«Я считаю, что надежность — приоритет для всех. Если на этой стадии сезона у тебя проблемы с надежностью, ты не можешь проехать три тестовых дня и начинаешь год в невыгодном положении. Мы выполнили намеченный план по километражу на испытательных стендах и настроены оптимистично. Но лишь в Бахрейне станет понятно, где мы находимся в плане надежности и эффективности. Я бы сказал, пока все идет нормально», — приводит слова Вассера Autosport.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля состоятся предсезонные тесты.

Источник: Autosport
Формула-1
Феррари
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