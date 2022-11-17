Шумахер: «Очень разочарован решением «Хаас». Я заслуживаю места в «Формуле-1»

Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал решение «Хаас» не заключать с ним новый контракт на сезон-2023 «Формулы-1».

«Это будет моя последняя гонка в составе «Хаас». Не хочу скрывать, что я очень разочарован решением не продлевать контракт. Тем не менее я хотел бы поблагодарить и команду, и «Феррари» за предоставленную мне возможность. Эти совместные годы помогли мне вырасти как технически, так и личностно. И когда становилось действительно трудно, я осознал, как сильно я люблю этот спорт.

Временами было неспокойно, но я упорно совершенствовался. Я многому научился и теперь точно знаю, что заслуживаю места в «Формуле-1». Эта страница для меня однозначно не закрыта. Неудачи делают тебя только сильнее.

Мой огонь горит для «Формулы-1», и я буду упорно бороться за возвращение на стартовую решетку», — написал Шумахер в своих соцсетях.

17 ноября «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с Шумахером по завершении сезона-2022. Его место в команде занял немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

Мик Шумахер участвует в «Ф-1» с 2021 года. В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 21 гонки занимает 16-е место в личном зачете (12 очков).