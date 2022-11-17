Нико Хюлькенберг подписал контракт с «Хаас» на сезон-2023

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг подписал контракт с «Хаас» на сезон-2023, сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

35-летний пилот займет место Мика Шумахера, который покинет «Хаас» по окончании сезона-2022.

Хюлькенберг будет выступать за команду вместе с Кевином Магнуссеном. Немец вернется в «Формулу-1» на постоянной основе впервые с 2019 года.

Хюлькенберг дебютировал в «Ф-1» в 2010 году в составе «Уильямс». В 2017-2019 годах он являлся пилотом «Рено», после чего провел три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти «Гран-при».

За свою карьеру в «Формуле-1» Хюлькенберг ни разу не поднимался на подиум. Всего на его счету 181 старт.