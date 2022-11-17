Хюлькенберг: «Очень рад вернуться к роли боевого пилота в составе «Хаас» в 2023 году»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с «Хаас» на сезон-2023 «Формулы-1».

«Я очень рад вернуться к роли боевого пилота в составе «Хаас» в 2023 году. У меня такие чувство, словно я никогда и не уходил из «Формулы-1». Я рад возможности снова заниматься тем, что я люблю больше всего. Хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за доверие. У нас впереди много работы, чтобы суметь составить конкуренцию всем остальным командам в середине чемпионата, и мне не терпится снова вступить в эту борьбу», — приводит слова Хюлькенберга сайт «Хаас».

35-летний пилот займет в команде место Мика Шумахера, который покинет «Хаас» по окончании сезона-2022. Хюлькенберг будет выступать вместе с Кевином Магнуссеном. Немец вернется в «Формулу-1» на постоянной основе впервые с 2019 года.