«Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с Шумахером по завершении сезона-2022

«Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с пилотом Миком Шумахером по завершении сезона-2022 «Формулы-1».

«Хочу поблагодарить Мика Шумахера за вклад в развитие команды за последние годы. Мик был успешен в юниорских чемпионатах, а затем развивался как гонщик вместе с нашей командой — кульминацией этого стали финиши в очковой зоне в этом сезоне. Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере», — приводит официальный сайт команды слова руководителя Гюнтера Штайнера.

Ранее сообщалось, что Нико Хюлькенберг должен стать напарником Кевина Магнуссена и заменить в «Хаас» Шумахера. 35-летний гонщик вернется в «Формулу-1» на постоянной основе впервые с 2019 года.

По информации некоторых СМИ, «Альпин» заинтересована в приглашении Шумахера в качестве резервного пилота. Таже сообщалось, что он может стать резервным пилотом «Мерседес».

Мик Шумахер участвует в «Ф-1» с 2021 года. По итогам первого сезона он занял 19-е место в личном зачете, не набрав ни одного очка. В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 21 гонки занимает 16-е место в личном зачете (12 очков).