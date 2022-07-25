Руководитель «Феррари» Бинотто не стал обвинять Леклера за сход на «Гран-при Франции»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал сход пилота команды Шарля Леклера на «Гран-при Франции».

Гонщика развернуло в 11-м повороте. Леклер влетел в барьер из шин, повредив болид. До этого инцидента пилот лидировал в гонке.

«Я думаю, что Леклер ехал на пределе своих возможностей. Есть вещи, которые могут случиться в таких ситуациях. Мы не торопимся обсуждать это с ним, но на данный момент нет причин обвинять Шарля. Я уверен, что он извлечет урок из этой ситуации. Мы всегда видели, что Шарль очень хорошо реагирует на свои ошибки. Мне кажется, он вернется в Венгрию более сильным и голодным», — цитирует Motosport Бинотто.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.