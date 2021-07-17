«Мерседес» определится с напарником Хэмилтона на следующий сезон до конца лета

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что крайним сроком принятия решения по составу пилотов его команды на сезон-2022 будет конец августа. Австриец надеется определиться с гонщиками к «Гран-при Бельгии».

«Думаю, Валттери и Джорджу важно знать, где они будут выступать в следующем году. Пора решить. Ожидаю некоторых вопросов в Спа», — цитирует Вольффа Racefans.

Ранее семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» до конца 2023 года, а на место второго пилота претендуют Валттери Боттас, выступающий за «серебряные стрелы» с 2017 года, и 23-летний Джордж Расселл, отданный в аренду «Уильямсу».