Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Мерседес» определится с напарником Хэмилтона на следующий сезон до конца лета

16:13
Теги:

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что крайним сроком принятия решения по составу пилотов его команды на сезон-2022 будет конец августа. Австриец надеется определиться с гонщиками к «Гран-при Бельгии».

«Думаю, Валттери и Джорджу важно знать, где они будут выступать в следующем году. Пора решить. Ожидаю некоторых вопросов в Спа», — цитирует Вольффа Racefans.

Ранее семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» до конца 2023 года, а на место второго пилота претендуют Валттери Боттас, выступающий за «серебряные стрелы» с 2017 года, и 23-летний Джордж Расселл, отданный в аренду «Уильямсу».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России
Наехавшую на детей в Москве девушку отправили под домашний арест
Видео: На Москву надвигаются аномальные холода и грозы
Таксисты стали отказываться включать кондиционеры в жару
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд