В «Альфа Ромео» заявили, что могут полностью изменить состав пилотов команды в 2022 году

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер заявил, что состав пилотов команды может измениться в следующем сезоне.

«Важно ли будет сохранить одного из двух наших нынешних гонщиков? Возможно, но это не совсем обязательно. Мы примем решение тогда, когда будет подходящий момент. Мы можем сохранить состав гонщиков, а можем полностью изменить его. Возможны все варианты», — приводит Autosport слова Вассера.

Согласно новому контракту «Альфа Ромео» и «Заубер» о сотрудничестве, руководитель команды получил возможность полностью самостоятельно формировать состав команды. Ранее одно место в команде было предназначено для представителя академии «Феррари».

В данный момент пилотами «Альфа Ромео» являются Антонио Джовинацци и Кими Райкконен. Они выступают вместе третий сезон подряд.