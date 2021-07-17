Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Великобритании», Мазепин стал 19-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Время голландца — 1.29,902. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари» (отставание — +0,375 секунды), третьим стал его партнер по команде, Карлос Сайнс (+0,605).

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял предпоследнее, 19-е место (+2,572).

Сегодня, 17 июля состоится спринт-гонка в рамках «Гран-при Великобритании». Начало — в 18.30 (мск).