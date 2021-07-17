Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Великобритании», Мазепин стал 19-м
15:14
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».
Время голландца — 1.29,902. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари» (отставание — +0,375 секунды), третьим стал его партнер по команде, Карлос Сайнс (+0,605).
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял предпоследнее, 19-е место (+2,572).
FP2 — DONE!— Formula 1 (@F1) July 17, 2021
Next up... #F1Sprint ? (Lights out 15:30 UTC)#BritishGP ?? #F1 pic.twitter.com/vJuF7gEj7I
Сегодня, 17 июля состоится спринт-гонка в рамках «Гран-при Великобритании». Начало — в 18.30 (мск).
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю