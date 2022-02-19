Мазепин: «Я нацелен прибавлять во всех компонентах по сравнению с прошлым годом»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, с каким настроем готовится к новому сезону «Формулы-1».

«Я нацелен прибавлять во всех компонентах по сравнению с прошлым годом.

В 2021-м мы могли на что-то рассчитывать только в случае проблем у соперников. Теперь же нам, как и всем остальным, по силам вести сражение за позиции. Мы пожертвовали прошлым сезоном — и теперь вопрос вовсе не в том, получится ли у нас сейчас или нет. Нужно сделать так, чтобы получилось.

Это важно и мне после слабого прошлого сезона, и всей команде — если она не справится, то окажется в сложной ситуации. Мы в схожем положении, и потому у нас общие цели», — цитирует россиянина Motorsport.

Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.