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Сегодня, 14:55

Мазепин: «Мы заранее знали, что первый сезон станет базисом для 2022-го»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, на что рассчитывает в новом сезоне.

««Вообще, есть ощущение, что мы с командой провели вместе больше одного сезона. — Год в «Формуле-1» оказался длиннее любого другого года в моей жизни.

Мы заранее знали, что первый сезон станет базисом для 2022-го. А главное отличие сейчас в том, что гонщики смогут больше влиять на возможности машины, на ту позицию, с какой мы будем стартовать и — самое важное — на доработки по ходу сезона. При работе над VF-22 мы уже обсуждали с командой те вопросы, где важно мнение пилота.

После смены регламента я рассчитываю на плотные сражения, какие были у меня в «Формуле-2?, где аэродинамика играет очень малую роль. Надеюсь, новые правила станут большим шагом в эту сторону», — цитирует Мазепина Motorsport.

Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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