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Сегодня, 14:02

Майкл Андретти выбрал моториста для своей команды в «Формуле-1»

Иван Шитик
Корреспондент

18 февраля Марио Андретти в своем Twitter рассказал, что его сын Майкл в 2024 году собирается выставить собственную команду в «Формуле-1».

Мотористом будущего коллектива под названием Andretti Global может стать Red Bull Powertrains — компания, которая создает моторы по технологиям свернувшей свою программу в «Ф-1» Honda, сообщает Motorsport.

Майкл Андретти — чемпион Indycar и владелец команды Andretti Autosport, которая представлена в «Формуле-Е», Indycar, Extreme E и Supercars Championship.

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Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды в «Формуле-1» в 2024 году
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