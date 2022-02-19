Майкл Андретти выбрал моториста для своей команды в «Формуле-1»

18 февраля Марио Андретти в своем Twitter рассказал, что его сын Майкл в 2024 году собирается выставить собственную команду в «Формуле-1».

Мотористом будущего коллектива под названием Andretti Global может стать Red Bull Powertrains — компания, которая создает моторы по технологиям свернувшей свою программу в «Ф-1» Honda, сообщает Motorsport.

Майкл Андретти — чемпион Indycar и владелец команды Andretti Autosport, которая представлена в «Формуле-Е», Indycar, Extreme E и Supercars Championship.