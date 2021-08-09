«Астон Мартин» может подать новую апелляцию на решение по Феттелю
После отказа ФИА пересмотреть решение стюардов «Гран-при Венгрии» о дисквалификации Себастьяна Феттеля команда «Астон Мартин» выпустила заявление, в котором говорится, что они рассматривают возможность подачи апелляции.
«Решение о дисквалификации Себастьяна остается в силе на том основании, что новые свидетельства не были признаны «значимыми». Это расстраивает, и теперь мы рассмотрим возможность начать процесс подачи апелляции», — говорится в заявлении.
Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.
Победителем гонки в Венгрии стал французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон. После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».
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