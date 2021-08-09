«Астон Мартин» может подать новую апелляцию на решение по Феттелю

После отказа ФИА пересмотреть решение стюардов «Гран-при Венгрии» о дисквалификации Себастьяна Феттеля команда «Астон Мартин» выпустила заявление, в котором говорится, что они рассматривают возможность подачи апелляции.

«Решение о дисквалификации Себастьяна остается в силе на том основании, что новые свидетельства не были признаны «значимыми». Это расстраивает, и теперь мы рассмотрим возможность начать процесс подачи апелляции», — говорится в заявлении.

UPDATE: The FIA has denied Aston Martin Cognizant Formula One(tm) Team's petition for right of review of 2021 Hungarian Grand Prix disqualification.



The team is now considering its position in respect of its outstanding appeal.



Click below for more. — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 9, 2021

Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.

Победителем гонки в Венгрии стал французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон. После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».