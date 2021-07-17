Мазепин продолжит выступать за «Хаас» в сезоне-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что российский гонщик Никита Мазепин продолжит выступать за команду в предстоящем сезоне.

«Все подписано», — цитирует Штайнера Motorsport-Total.

В декабре прошлого года 22-летний Мазепин подписал многолетний контракт с «Хаасом».

После девяти этапов дебютного сезона «Формулы-1» Мазепин очков не набрал. Россиянин располагается на предпоследней, 19-й строчке общего зачета.