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Мазепин продолжит выступать за «Хаас» в сезоне-2022

17:18
Никита Мазепин. Фото AFP
Никита Мазепин. Фото AFP
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что российский гонщик Никита Мазепин продолжит выступать за команду в предстоящем сезоне.

«Все подписано», — цитирует Штайнера Motorsport-Total.

В декабре прошлого года 22-летний Мазепин подписал многолетний контракт с «Хаасом».

После девяти этапов дебютного сезона «Формулы-1» Мазепин очков не набрал. Россиянин располагается на предпоследней, 19-й строчке общего зачета.

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Иван Шитик все материалы автора

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