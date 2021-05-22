Игорь Ермилин: «Мазепин почувствовал машину, начал действовать разумно»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин прокомментировал «СЭ» результаты квалификации «Гран-при Монако».

Ранее, 22 мая, российский пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил квалификацию на 19-й строчке. Первым стал Шарль Леклер (Ferrari).

«Считаю, что-то, что Никита провел чистые сессии без аварий, в отличие от Шумахера, придаст ему уверенности. Мазепин хорошо поработал и должен быть доволен собой, что он безошибочно со всем справился на достаточно сложной трассе. Шумахер, видимо, начал нервничать, дважды ошибся, что ему и испортило эту гонку», — сказал Ермилин «СЭ».

Ермилин также считает, что нужно спокойно пилотировать, чтобы завтра Мазепин смог удержать Мика Шумахера позади в гонке.

«Что касается того, что Мазепин отстал на от Латифи на полсекунды, шансов у «Хаас» по отношению даже к «Уильямсу» вообще никаких, поэтому время в данной ситуации не имеет никакого значения. У «Хаас» объективно самая медленная машина, она прошлогодняя. Понимаете, это как сравнивать «Мерседес» с «Жигули». Важно, что Никита наконец прочувствовал машину. Раньше он пытался кому-то что-то доказать, сейчас это делает Цунода, а Никита чуть себя отпустил, начал действовать разумно», — добавил Ермилин.

Напарник Мазепина по «Хаас» Мик Шумахер не принимал участие в квалификации, так как повреждения машины во время практики оказались слишком серьезными.

(Екатерина Звенигородская)