Мазепин организовал футбольный матч между «Хаасом» и мексиканским клубом
15:24
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин организовал футбольный матч, в котором приняли участие члены команды «Формулы-1».
«Хаас» играл против мексиканского клуба «Атланте», который выступает во втором дивизионе страны.
«Спасибо Никите и «Атланте» за организацию футбольного матча», — говорится в посте команды «Хаас» в Instagram.
В Мексике проходит этап «Гран-при» «Формулы-1». Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.
В квалификации Мазепин показал 19-й результат, но будет стартовать в гонке с 15-го места из-за штрафов остальных пилотов.
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