Мазепин организовал футбольный матч между «Хаасом» и мексиканским клубом

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин организовал футбольный матч, в котором приняли участие члены команды «Формулы-1».

«Хаас» играл против мексиканского клуба «Атланте», который выступает во втором дивизионе страны.

«Спасибо Никите и «Атланте» за организацию футбольного матча», — говорится в посте команды «Хаас» в Instagram.

В Мексике проходит этап «Гран-при» «Формулы-1». Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.

В квалификации Мазепин показал 19-й результат, но будет стартовать в гонке с 15-го места из-за штрафов остальных пилотов.