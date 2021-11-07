Леклер расстроен из-за ошибки в конце квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Мексики».

«Я расстроен. Этап получается непростым, но я увидел прогресс от свободных практик до квалификации. Мне удалось удачно выступить в первом и втором сегментах квалификации и показать хороший первый круг в третьем. К сожалению, я ошибся на втором круге третьего сегмента и не смог улучшить время. Я знаю, что мог выступить лучше, но такова жизнь. Важна гонка, в которой я выложусь на все сто. Гоночный темп «Феррари» выглядит неплохо, но обгонять на трассе в Мексике трудно. Надежность сыграет важную роль, потому что у трассы уникальные условия, всем придется столкнуться с этим», — приводит официальный сайт «Феррари» слова Леклера.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 22.00 (мск). Леклер займет 8-е место на стартовой решетке.