Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Леклер расстроен из-за ошибки в конце квалификации

13:16
Теги:

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Мексики».

«Я расстроен. Этап получается непростым, но я увидел прогресс от свободных практик до квалификации. Мне удалось удачно выступить в первом и втором сегментах квалификации и показать хороший первый круг в третьем. К сожалению, я ошибся на втором круге третьего сегмента и не смог улучшить время. Я знаю, что мог выступить лучше, но такова жизнь. Важна гонка, в которой я выложусь на все сто. Гоночный темп «Феррари» выглядит неплохо, но обгонять на трассе в Мексике трудно. Надежность сыграет важную роль, потому что у трассы уникальные условия, всем придется столкнуться с этим», — приводит официальный сайт «Феррари» слова Леклера.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 22.00 (мск). Леклер займет 8-е место на стартовой решетке.

Дополнительная информация:

https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/mexico-city-grand-prix-2021-qualifying-report

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Участникам нападения на мужчину в Новой Москве предъявили обвинение
0