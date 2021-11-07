Боттас верит, что сможет победить в гонке «Гран-при Мексики»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о победе в квалификации «Гран-при Мексики».
«Я хочу немного насладиться поулом, но потом нужно будет быстро переключаться на подготовку к завтрашней гонке.
Никогда не знаешь, какая в гонке может возникнуть ситуация. Я по-прежнему на сто процентов уверен, что при определенных условиях завтра у меня будет возможность выиграть «Гран-при». Я в это верю и надеюсь на победу.
Но если обстоятельства не сложатся, то тогда буду поддерживать Льюиса и постараюсь сделать так, чтобы наша команда заработала как можно больше очков», — приводит слова Боттаса The West Australian.
Со второго места стартует партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.
Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://thewest.com.au/sport/motorsport/on-pole-bottas-ready-to-support-hamilton-c-4464645?
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