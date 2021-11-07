Боттас верит, что сможет победить в гонке «Гран-при Мексики»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о победе в квалификации «Гран-при Мексики».

«Я хочу немного насладиться поулом, но потом нужно будет быстро переключаться на подготовку к завтрашней гонке.

Никогда не знаешь, какая в гонке может возникнуть ситуация. Я по-прежнему на сто процентов уверен, что при определенных условиях завтра у меня будет возможность выиграть «Гран-при». Я в это верю и надеюсь на победу.

Но если обстоятельства не сложатся, то тогда буду поддерживать Льюиса и постараюсь сделать так, чтобы наша команда заработала как можно больше очков», — приводит слова Боттаса The West Australian.

Со второго места стартует партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.