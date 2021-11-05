Мазепин обновил дизайн шлема перед «Гран-при Мексики»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с обновленным дизайном шлема перед «Гран-при Мексики».

В новом дизайне шлема Мазепина появились тыква и паутина в честь прошедшего несколько дней назад Хэллоуина.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.