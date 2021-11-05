Мазепин обновил дизайн шлема перед «Гран-при Мексики»
14:07
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с обновленным дизайном шлема перед «Гран-при Мексики».
В новом дизайне шлема Мазепина появились тыква и паутина в честь прошедшего несколько дней назад Хэллоуина.
«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.
Дополнительная информация:
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю