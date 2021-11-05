Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин обновил дизайн шлема перед «Гран-при Мексики»

14:07
Теги:

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в Instagram фотографию с обновленным дизайном шлема перед «Гран-при Мексики».

В новом дизайне шлема Мазепина появились тыква и паутина в честь прошедшего несколько дней назад Хэллоуина.

Публикация от NIKITA (@nikita_mazepin)

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CV3pXlXsBF1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 млрд по делу ЮКОСа
1
0