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Хэмилтон может получить штраф за неправильное возвращение на трассу по ходу практики в Мексике

21:22
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Стюарды «Гран-при Мехико» рассмотрят инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после первой практики, сообщает Motorsport.

Чемпион «Формулы-1» не попал на апекс и выехал за пределы трассы. Согласно правилам ФИА, гонщик должен был вернуться на трек слева от специального колышка, Хэмилтон же объехал его справа. Судьи могут посчитать, что такие действия создали угрозу безопасности.

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Иван Шитик все материалы автора
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