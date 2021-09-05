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Мазепин назвал причины схода на «Гран-при Нидерландов»

20:50
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин заявил, что расстроен из-за схода по ходу «Гран-при Нидерландов».

«Я расстроен из-за того, что мне пришлось сойти, потому что моя работа — гоняться, а я недостаточно ездил за последние несколько гоночных уикэндов. К счастью, я не чувствую себя виноватым. У меня была неплохая гонка, очень хороший первый круг, а потом я пытался справиться с тем, что произошло.

К сожалению, проблема с гидравликой означала, что нам нужно было разобраться в ситуации, заглушить двигатель. В качестве меры предосторожности мне пришлось остановиться и сойти. Я старался изо всех сил, и я просто хотел добиться лучшего результата для команды», — приводит слова Мазепина Motorsport.

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Иван Шитик все материалы автора

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