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Хорнер назвал гонку в Нидерландах идеальной для Ферстаппена

20:14
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что гонка на «Гран-при Нидерландов» идеально сложилась для Макса Ферстаппена. Пилот стал победителем гонки.

«Такие гонки никогда не бывают легкими, поэтому для нас это было волнительно, — цитирует Хорнера Autosport. — Отличный старт стал ключевым моментом. Мы знали, что у «Мерседеса» больше возможностей в стратегическом плане и что они собираются разделить стратегии пилотов. Максу было очень важно быстро обойти Валттери Боттаса.

После обгона мы знали, как можно успешно противостоять Льюису Хэмилтону. Мы в основном беспокоились из-за Валттери, но Макс успешно справился со своей задачей. Так что в итоге это была идеальная гонка Ферстаппена».

В тройку лучших также вошли пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72026-kristian-horner-idealnaya-gonka-maksa-ferstappena

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Евгений Петров все материалы автора

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