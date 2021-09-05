Хорнер назвал гонку в Нидерландах идеальной для Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что гонка на «Гран-при Нидерландов» идеально сложилась для Макса Ферстаппена. Пилот стал победителем гонки.

«Такие гонки никогда не бывают легкими, поэтому для нас это было волнительно, — цитирует Хорнера Autosport. — Отличный старт стал ключевым моментом. Мы знали, что у «Мерседеса» больше возможностей в стратегическом плане и что они собираются разделить стратегии пилотов. Максу было очень важно быстро обойти Валттери Боттаса.

После обгона мы знали, как можно успешно противостоять Льюису Хэмилтону. Мы в основном беспокоились из-за Валттери, но Макс успешно справился со своей задачей. Так что в итоге это была идеальная гонка Ферстаппена».

В тройку лучших также вошли пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.