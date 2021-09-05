Ральф Шумахер считает, что Мазепин не заслужил место в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказал мнение, что гонщик «Хааса» Никита Мазепин не заслужил место в «Больших призах». В одной команде с ним выступает племянник Ральфа Мик Шумахер.

«Агрессия на таких скоростях просто опасна для жизни, — цитирует Ральфа Шумахера Autosport. — Сегодня Мазепин не оставил Мику места, защищаясь от его контратаки. Это могло привести к катастрофе.

Команде срочно нужно что-то делать, а Никите пора смириться — когда соперник так близко, он должен позволить ему пройти.

Заслужил ли Мазепин свое место в «Формуле-1»? Нет. Риск, на который он идет, не соответствует его таланту. Деньги не дают ему право причинять другим ущерб».

На «Гран-при Нидерландов» Мазепин не сумел финишировать, сойдя с дистанции по ходу гонки.