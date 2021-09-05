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Ральф Шумахер считает, что Мазепин не заслужил место в «Формуле-1»

21:59
Никита Мазепин и Мик Шумахер. Фото «Хаас»
Никита Мазепин и Мик Шумахер. Фото «Хаас»
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказал мнение, что гонщик «Хааса» Никита Мазепин не заслужил место в «Больших призах». В одной команде с ним выступает племянник Ральфа Мик Шумахер.

«Агрессия на таких скоростях просто опасна для жизни, — цитирует Ральфа Шумахера Autosport. — Сегодня Мазепин не оставил Мику места, защищаясь от его контратаки. Это могло привести к катастрофе.

Команде срочно нужно что-то делать, а Никите пора смириться — когда соперник так близко, он должен позволить ему пройти.

Заслужил ли Мазепин свое место в «Формуле-1»? Нет. Риск, на который он идет, не соответствует его таланту. Деньги не дают ему право причинять другим ущерб».

На «Гран-при Нидерландов» Мазепин не сумел финишировать, сойдя с дистанции по ходу гонки.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72032-ralf-shumaher-mazepin-ne-zasluzhil-mesto-v-formule-1

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Евгений Петров все материалы автора

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