Мазепин будет выступать в «Хаас» под номером «9»
17:47
Россиянин Никита Мазепин определился с номером, под которым будет выступать в «Формуле-1», сообщает журналист Филлип Хортон.
По информации источника, Мазепин будет выступать за «Хаас» под номером «9».
1 декабря стало известно, что россиянин подписал долгосрочный контракт с американской командой. Его дебют состоится в сезоне-2021. Партнером Мазепина по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.
Confirmation from Haas that Nikita Mazepin will use #9 as his race number. Now available as Marcus Ericsson has been out two years. #F1— Phillip Horton (@PHortonF1) December 2, 2020
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