Маттиа Бинотто: «Лидерские качества Феттеля важны для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что Себастьян Феттель приносит много пользы команде, несмотря на критику. По его словам, лидерские качества немца позволяют расти команде.

— У Феттеля большой опыт, он чемпион мира и хороший лидер для команды, — цитирует GP Today Бинотто. — Он здорово работает с инженерами, с командой, со своим партнером и старается подтолкнуть нас к поиску лучшего в работе. Он все делает для развития и заставляет развиваться команду. Контракты на 2021 год? Феттель — наш приоритет. Он сам рад быть с «Феррари». Мы разговариваем о контракте и надеемся скоро закрыть этот вопрос.