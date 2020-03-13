Мартин Брандл: «Перерыва в августе не будет, «Формула-1» планирует провести 17-18 гонок в сезоне»

Бывший пилот «Формулы-1», сейчас — эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал о планах гоночной серии на сезон-2020 в связи с отменой «Гран-при Австралии» из-за коронавируса.

— Жаль, что не удалось организовать гонку, особенно жаль болельщиков в Мельбурне, но это было единственно верным решением, — написал в своем Twitter Брандл. — Когда «Формула-1» возобновится, надеюсь, все придет в норму. Традиционный перерыв в августе будет отменен, руководство гоночной серии все еще планирует провести 17-18 гонок в сезоне.