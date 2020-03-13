Мартин Брандл: «Перерыва в августе не будет, «Формула-1» планирует провести 17-18 гонок в сезоне»
Бывший пилот «Формулы-1», сейчас — эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал о планах гоночной серии на сезон-2020 в связи с отменой «Гран-при Австралии» из-за коронавируса.
— Жаль, что не удалось организовать гонку, особенно жаль болельщиков в Мельбурне, но это было единственно верным решением, — написал в своем Twitter Брандл. — Когда «Формула-1» возобновится, надеюсь, все придет в норму. Традиционный перерыв в августе будет отменен, руководство гоночной серии все еще планирует провести 17-18 гонок в сезоне.
Sorry we couldn't put the race on for you, the fans here in Melbourne especially. It was the only decision. When F1 gets underway hopefully later this year races are going to come along thick and fast. Traditional August break will be filled, 17/18 GP season still targeted— Martin Brundle (@MBrundleF1) March 13, 2020