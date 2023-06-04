Ферстаппен — о Феттеле: «Я думаю, он неплох»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о заслугах экс-гонщика Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«Я пытаюсь выиграть как можно больше гонок, но никогда не был тем человеком, который гонится за рекордами. Очень важно просто хорошо проводить время и работать с теми людьми, кого уже столько лет знаешь. Общался ли я с Феттелем после того, как побил его рекорд? Да нет, хоть я и знаю, как Себастьян любит статистику, но все равно у него четыре титула, у меня пока что два. Я думаю, он неплох», — приводит слова Макса портал Racingnews365.

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании». Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари», третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.