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Сегодня, 10:58

Марко — о конкурентах: «Постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о работе конкурентов над болидами.

«Думаю, мы улучшили очень хорошую машину с прошлого года, и мы удивлены, что нашим соперникам не удалось приблизиться. Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере. Думаю, мы делаем все правильно, а вот наши конкуренты — явно что-то не так», — приводит слова Марко GPblog.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании» (1 минута 12,272 секунды). Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,462), третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,520).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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