Макс Ферстаппен: «Все время приходилось прессинговать Хэмилтона»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в «Гран-при Бразилии». Гонщик смог занять первое место в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

— Льюис был очень быстрым сегодня, поэтому мне все время приходилось прессинговать, — цитирует BBC Ферстаппена. — Он сделал ранний пит-стоп, поэтому мы должны были проводить пит-стопы наилучшим образом.

Я смог контролировать гонку благодаря нашим шинам, это было невероятно. Было очень весело, и здорово, что мне удалось выиграть гонку.