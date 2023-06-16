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Сегодня, 19:52

Ферстаппен — о планах «Ф-1» по снижению веса болида: «Добиться такого будет нереалистично»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен скептически относится к планам «Формулы-1» по снижению веса болида.

«Честно говоря, добиться такого будет слегка нереалистично. К тому же в 2026-м батарея увеличится и будет весить больше — так что я не уверен в том, что все идет в правильном направлении. Но я всегда буду за более легкие болиды, потому что я больше насладился машиной 2021 года, чем тем, что у нас есть сейчас — с точки зрения маневренности. Сейчас в медленных поворотах болид напоминает лодку», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

В 2023-м вес болида вырос до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года. Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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