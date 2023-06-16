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Сегодня, 17:41

Расселл — о Хэмилтоне: «Он выглядит лет на 25! Думаю, впереди у него еще много лет в «Ф-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сомневается, что его напарник Льюис Хэмилтон собирается в ближайшее время заканчивать карьеру.

«Да вы просто посмотрите на него — он выглядит лет на 25! У меня морщин больше, чем у него. Так что я думаю, что впереди у Льюиса еще много лет гоночной карьеры, и мне кажется, что сейчас он находится на том этапе, когда продолжает получать удовольствие от гонок и при этом видит шанс на победы. Так почему бы не продолжать гоняться? Мы оба верим в эту команду», — приводит слова Расселла Crash.net.

Контракт 38-летнего Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года. Гонщик является семикратным чемпионом мира. Он первый в истории пилот «Ф-1», одержавший 100 побед.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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