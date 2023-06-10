Президент FIA: «Ф-1» нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше»

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

«Мне хотелось бы, что одна вещь была обозначена очень четко: нам нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше. Я пришел из автоспорта, где легкие машины безопаснее, и они не используют так много топлива. Достичь цели будет трудно, однако этого хотят все. Так что я за это выступаю: я пришел из ралли, где нет ничего хуже тяжелого автомобиля», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Ранее серия согласовала моторный регламент на сезон-2026.

В 2014-м болиды «Ф-1» стали весить по 691 кг, в 2023-м эта величина выросла до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года.