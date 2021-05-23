Карлос Сайнс считает, что он мог выступить лучше в Монако

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итог «Гран-при Монако». Он занял второе место.

«Если бы мне заранее сказали, что я буду вторым в Монако, то я был бы доволен, — сказал испанец в интервью после гонки. — Но, исходя из обстоятельств «Гран-при», можно было бы выступить лучше. Но я принимаю то, что есть.

Леклер? Когда ты видишь, что машина, которая должна была стартовать с поула, не стартует вообще, это ответственность всей команды. Я должен был правильно стартовать, сохранить позицию. Я очень доволен работой команды во время уик-энда».

Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на 17-й позиции.