Карлос Сайнс считает, что он мог выступить лучше в Монако
18:12
Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итог «Гран-при Монако». Он занял второе место.
«Если бы мне заранее сказали, что я буду вторым в Монако, то я был бы доволен, — сказал испанец в интервью после гонки. — Но, исходя из обстоятельств «Гран-при», можно было бы выступить лучше. Но я принимаю то, что есть.
Леклер? Когда ты видишь, что машина, которая должна была стартовать с поула, не стартует вообще, это ответственность всей команды. Я должен был правильно стартовать, сохранить позицию. Я очень доволен работой команды во время уик-энда».
Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на 17-й позиции.
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