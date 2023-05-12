Ферстаппен — о своем гоночном инженере: «Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет о том, что я облажался»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о вкладе в его успехи гоночного инженера Джанпьеро Ламбиасе.

«Как и я, Джанпьеро любит прямо говорить о том, что происходит. Мы предельно откровенны друг с другом, что особенно ценно в те моменты, когда дела на трассе идут не лучшим образом. Бывают ситуации, когда нам нужно что-то жестко высказать друг другу. Но это и правда важно. Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет мне о том, что я облажался — даже прямо по радио во время гонки. У нас настолько хорошие отношения, что нам даже не нужно извиняться друг перед другом после каких-то жарких споров», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Ламбиасе работает в «Ред Булл» с 2015 года. Раньше он был гоночным инженером Даниила Квята, а с Ферстаппеном начал работать с 2018 года.

В сезоне-2023 «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 119 очков в 6 гонках. На второй строчке находится его сокомандник Серхио Перес (105 очков), на третьей — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (75).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 224 очками на счету.