Вассер — о новом контракте Леклера: «Шарль является важным связующим звеном в команде»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что команда не планирует вести переговоры о новом контракте с Шарлем Леклером на столь ранней стадии сезона.

Соглашение пилота рассчитано до конца 2024 года.

«Мы не планировали обсуждать этот вопрос до поздней стадии сезона. У Шарля осталось еще больше года по контракту с «Феррари», так что у нас в запасе есть много времени, и мы можем рассмотреть этот вопрос позже. У меня нет опасений относительно данной ситуации, просто пока слишком рано заниматься этим вопросом. Шарль является непосредственным участником нашего проекта, а не просто наблюдает со стороны. Он участвует в дальнейшем развитии команды, в том числе потому, что и сам продолжает развиваться. Он вносит свой вклад и помогает команде сделать машину быстрее — как на трассе, так и за ее пределами.

И Шарль для нас является важным связующим звеном в команде. Как за рулем болида, так и вне машины. Он помогает нам и является частью команды. Я верю в его преданность», — приводит слова Вассера Racingnews365.